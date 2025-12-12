پخش زنده

رئیس جمهور در نشست بینالمللی صلح و اعتماد، جهان امروز را بیش از هر زمانی، نیازمند بازاندیشی درباره صلح دانست.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در نشست بینالمللی صلح و اعتماد که در عشقآباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شد، از اختصاص حق ویژهای که قدرتهای جهانی به رژیم صهیونیستی درباره صلح دادهاند، انتقاد کرد و تنها راه دستیابی به صلح را پرهیز از یکجانبهگرایی دانست.
رئیس جمهور، پس از سخنرانی در این نشست، با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو و از مواضع روسیه در دفاع از سیاستهای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی، قدردانی و تأکید کرد: مصمم هستیم تا توافق جامع با این کشور را اجرایی کنیم؛ همچنین در این دیدار، پوتین از روابط و در حال پیشرفت و بسیار مثبت ایران و روسیه خبر داد.