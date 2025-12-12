پخش زنده
همزمان با ایام میلاد حضرت زهرا (س)، آش نذری و شلغم و لبو در هیأت روضه الکوثر خیابان شاهد کاشان طبخ و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ این ۱۰ دیگ آش نذری و لبو و شلعم بین حدود ۶ هزار نفر از مردم توزیع شد.
برای تهیه این نذری بیش از ۱۸۰ میلیون تومان خیران هزینه کردند.
رئس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با اشاره به سابقه این نذر گفت: این آیین از سال ۱۳۸۶ با همت خودجوش اهالی محله آغاز شده و اکنون ۱۶ سال است که بهصورت مستمر برگزار میشود.
وی افزود: امسال نیز ده دیگ آش به نیت پنجتن آلعبا، با همکاری و مشارکت اهالی محله طبخ و آماده شد و این نذری میان حدود شش هزار نفر از مردم توزیع شد.
حجتالاسلام بصیرتی بر نقش همدلی و همراهی مردم در انجام این نذر تأکید کرد و گفت: استمرار برگزاری این آیین حاصل اعتماد و مشارکت ساکنان خیابان شاهد و ارادت مردم به حضرت زهرا (س) است