همزمان با ایام میلاد حضرت زهرا (س)، آش نذری و شلغم و لبو در هیأت روضه الکوثر خیابان شاهد کاشان طبخ و توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ این ۱۰ دیگ آش نذری و لبو و شلعم بین حدود ۶ هزار نفر از مردم توزیع شد.

برای تهیه این نذری بیش از ۱۸۰ میلیون تومان خیران هزینه کردند.

رئس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با اشاره به سابقه این نذر گفت: این آیین از سال ۱۳۸۶ با همت خودجوش اهالی محله آغاز شده و اکنون ۱۶ سال است که به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال نیز ده دیگ آش به نیت پنج‌تن آل‌عبا، با همکاری و مشارکت اهالی محله طبخ و آماده شد و این نذری میان حدود شش هزار نفر از مردم توزیع شد.

حجت‌الاسلام بصیرتی بر نقش همدلی و همراهی مردم در انجام این نذر تأکید کرد و گفت: استمرار برگزاری این آیین حاصل اعتماد و مشارکت ساکنان خیابان شاهد و ارادت مردم به حضرت زهرا (س) است