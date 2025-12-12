به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در جریان بازدید از سالن ۵۰۰۰ نفره ناتمام جویبار اعلام کرد که قول تکمیل این پروژه را عملی خواهد کرد.

یونسی رستمی گفت: به مردم جویبار این قول را خواهم داد تا هفته دولت سال آینده این طرح را تکمیل خواهیم کرد.

وی با اشاره به سرعت پایین پیشرفت فیزیکی پروژه، از پیمانکار خواست تا با افزایش تعداد کارگران، روند اجرا را تسریع بخشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره عمل نکردن به قول‌های قبلی مسئولان برای تکمیل این سالن، تأکید کرد: من قطعاً این قول را به مردم می‌دهم که نسبت به افتتاح طرح اقدام کنیم... ما در روند فعالیت خودمان در استان تمام تلاشمان این است قول‌هایی که دادیم عملی کنیم.

یونسی با اشاره به تکمیل ۱۲۰۰ طرح دیگر در استان، این موضوع را گواهی بر عزم خود دانست.

استاندار مازندران با ابراز تأسف از محرومیت جویبار از میزبانی فینال کشتی لیگ برتر به دلیل نبود این سالن، گفت: حق مردم جویبار و مازندران این بود که فینال مسابقات کشتی لیگ برتر در این شهرستان می‌بایست برگزار می‌شد.

در ادامه و در دیدار دیگری با مردم روستای سروکلای جویبار، یونسی به درخواست‌های آنان برای رفع مشکلات آب شرب، انتقال آب سد لفور و آسفالت روستا رسیدگی کرد.

وی قول داد این مشکلات را شخصاً پیگیری نماید تا مرتفع شوند و دستورات لازم را به مدیران مرتبط ابلاغ کرد.