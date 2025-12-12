به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت‌الاسلام حمید حسن‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به وحدت حوزه و دانشگاه در منظومه فکری مقام معظم رهبری، اظهار کرد: وحدت دارای برکت بوده و سبب نزدیک شدن دانشگاه به ارزش‌های دینی و آگاهی حوزه از پیشرفت‌های علمی، شکست نقشه‌های دشمنان، سازندگی و رفع نیاز‌های جامعه می‌شود.

امام جمعه میاندوآب افزود: دشمن به دنبال جدایی حوزه و دانشگاه از یکدیگر است؛ ولی با تدبیر حضرت امام خمینی (ره) این توطئه دشمن خنثی شد.

وی با تأکید بر تأسیس همه دانشکده‌های گوناگون در حوزه و دنبال‌کردن تخصص‌های حوزوی در دانشگاه و بالعکس، گفت: حوزه و دانشگاه از ابتدا با هم بوده‌اند و این موضوع در منظومه فکری امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز بوده و مجموعه حوزه و دانشگاه باید با آغوش باز از هم استقبال کنند.

حسن‌زاده به رزمایش بزرگ ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ اشاره و تصریح کرد: این رزمایش که با حضور ۱۰ کشور عضو شانگهای برگزار شد، مایه امید برای دوستان و مایه یأس و ناامیدی برای دشمنان است.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه این رزمایش هندسه قدرت جهانی را تغییر داد، اظهار کرد: دشمنان اعلام می‌کردند که ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه تضعیف شده، اما این رزمایش که با حضور کشور‌های مختلف برگزار شد، نشان داد که اقتدار ایران همچنان پابرجا است.

وی با اشاره به برگزاری مانور دریایی اقتدار هم‌زمان با برگزاری رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ در خلیج فارس، افزود: این رزمایش‌ها باعث ارتقا دیپلماسی دفاعی کشور شد و قدرت موشکی و دریایی ایران را به رخ کشید و همه کشور‌ها اقتدار ایران را دیدند.

حسن‌زاده تصریح کرد: بازدارندگی راهبردی، اتحاد با شرکای شرقی و کنترل بر مسیر‌های انرژی جهانی از پیام‌های این رزمایش بود و بررسی ابعاد راهبردی، سیاسی و اقتصادی این رویداد، نشان می‌دهد که این رزمایش‌ها وضعیت ایران را در هندسه قدرت جهانی تغییر می‌دهند.

امام جمعه میاندوآب گفت: ارتقای دیپلماسی دفاعی، ارائه تعریف متفاوت از تروریسم، بازتعریف شرایط نظامی ایران، استفاده از تجربیات نظامی ایران، جهش جایگاه در شانگهای، نمایش توان دفاعی و شتاب‌زایی اقتصادی از ابعاد راهبری رزمایش سهند ۲۰۲۵ بود و این برکات خود را نشان خواهد داد.