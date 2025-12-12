نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: مطرح کردن موضوع «زن،زندگی و آزادی» بهانه‌ای بیش نبود؛ در واقع هدف دشمن از بین بردن ارزشهای انقلاب و معارف دین، تغییر افکار و اعتقادات جوانان جامعه ماست.

.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی جمعه ۲۱ آذر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلی امام خمینی(ع) برپا شد، با گریزی به جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: دشمن که قادر به فتح نظامی کشور نشد، تغییر روش داده و به جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی رو آورده است؛ از این‌رو، باید آرایش ما نیز متناسب با هجمه‌های دشمن باشد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه مداحی پس از انقلاب اسلامی تحول چشمگیری داشته است، افزود: مداحان باید در مجالس خود به تبیین معارف دینی، دفاع از حقایق اسلامی و پاسداشت ارزش‌های انقلاب بپردازند تا این محافل به مجالسی برای بصیرت‌افزایی و مقابله با دشمنان تبدیل شود.

ضرورت پاسداری از سنت‌های حسنه

حجت الاسلام قریشی، ایجاد سنت حسنه و تلاش برای احیای این سنت‌ها در جامعه را بسیار پسندیده دانست و گفت: در سایه انقلاب اسلامی، سنت‌هایی از جمله روز مادر، روز پدر، روز دختر،اعیاد مذهبی، دهه فجر و... بوجود آمده و ضروری است از این سنت‌های حسنه پاسداری کنیم.

وی با بیان اینکه دشمن بدنبال از بین بردن سنتهای حسنه و جایگزین کردن سنت‌های غربی است؛ ولنتاین، جشن هالوین، بلک فرایدی و مراسمی از این نوع غرب را سنتی افسانه‌ای دانست و گفت: مبنای این سنت‌های غربی بی بندو باری و ایجاد وحشت و ولنگاری در هزینه‌هاست در حالی که سنت‌های ما، مبنای دینی و ارزش های حقیقی دارند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه در تعالیم اسلامی، پس از حق الهی، احترام و تکریم والدین جایگاهی ویژه دارد، افزود: براساس آموزه‌های دینی، موقعیت پدر و مادر در اسلام بسیار رفیع است و مسلمان موظف است نسبت به والدین خود نهایت احترام، خدمت و قدردانی را به‌جا آورد.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: نیکی به والدین نه‌تنها مایه خیر و برکت در دنیا و آخرت است، بلکه موجب افزایش طول عمر، رفع گرفتاری‌ها و گشایش در زندگی انسان می‌شود.