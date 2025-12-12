پخش زنده
امام جمعه گرگان گفت :در هفته گذشته استان گلستان و جلوههای آن در شبکههای ملی با برنامه ایران جان ، گلستان ایران به خوبی معرفی شد. از این اقدام و دست اندرکاران آن در سیمای مرکز گلستان تقدیر و تشکر میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیتالله نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان، در خطبههای نماز جمعه گرگان، نامگذاری روز جهانی کودک در تقویم سازمان بین الملل را نمایشی و غیرواقعی خواند و گفت: این نامگذاری نتوانسته از کشته شدن کودکان در غزه جلوگیری کند. وی در ادامه با اشاره به رزمایش مشترک سهند، آن را نمادی از قدرتنمایی ایران در برابر زیادهخواهیهای غرب دانست.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان، نامگذاری روز جهانی کودک توسط سازمان ملل را پاسخی نمایشی کشورهای غربی به جنایات خود پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرد.
وی با اشاره به وقایع غزه پرسید: «اگر این نامگذاری بر پایه واقعیت است، چرا امروز شاهد کشتار کودکان در فلسطین هستیم؟».
آیت الله نورمفیدی در مقابل، بر آموزههای اصیل اسلام درباره حقوق کودکان تأکید و به سیره پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) در مهرورزی و احترام به کودکان استناد کرد.
بزرگداشت مفاخر ملی و تقدیر از قشر زحمتکش
· ابوریحان بیرونی: سخنران با اشاره به سالروز درگذشت ابوریحان بیرونی، از این دانشمند بزرگ ایرانی تجلیل و یادآور شد که وی مدتها در استان گلستان زندگی و آثار ارزشمندی مانند کتاب «الآثار الباقیه عن القرون الخالیه» را در این منطقه تألیف کرده است.
· قدردانی از رانندگان: با اشاره به روز حمل و نقل، از زحمات رانندگان به ویژه در شرایط سخت تقدیر شد و از دولت خواسته شد به مشکلات این قشر توجه کند.
· یادبود آیتالله مفتح: همچنین با اشاره به سالروز شهادت آیتالله دکتر مفتح، بر اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان دو قشر آگاه و مسئول جامعه تأکید شد.
نماینده ولی فقیه در گلستان، شرایط کنونی کشور را بسیار حساس توصیف و تأکید کرد: «دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت ایران، دست به دست هم دادهاند».
وی جنگ شناختی و روانی را خطرناکتر از جنگ نظامی دانست و از تلاش برای دلسرد کردن مردم و کوچکنمایی دستاوردها انتقاد کرد.
امام جمعه گرگان با اشاره به رزمایش مشترک ضد تروریسم «سهند ۲۰۲۵» که به میزبانی ایران و با حضور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حال برگزاری است، گفت: «این رزمایش نشان میدهد که ایران امروز تنها نیست». کشورهای شرکتکننده در این رزمایش شامل ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس هستند. این اقدام به عنوان یک قدرتنمایی در برابر یکجانبهگرایی غرب تفسیر شد.
در پایان، آیتالله نورمفیدی با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با وحدت و هوشیاری، ایران به جایگاه شایسته خود در جهان دست خواهد یافت.