به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عملیات اجرایی پست ۶۳/۲۰ کیلوولت "نهاوند ۳" با حضور "مصطفی رجبی‌مشهدی" معاون وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر، فرماندار نهاوند، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و جمعی از مسوولان استانی و شهرستان آغاز شد.

فرماندار نهاوند در این مراسم اظهار داشت: این پروژه نقطه عطف تقویت زیرساخت‌های انرژی در این شهرستان است.

مجتبی بیرانوند افزود: نهاوند یکی از قدیمی‌ترین و تاریخی‌ترین نقاط کشور و دروازه ورود اسلام به ایران است، اما با وجود ظرفیت‌های گسترده، بخشی از زیرساخت‌های این شهرستان به اندازه شأن مردم این خطه توسعه نیافته است.

وی بیان کرد: آغاز عملیات پست جدید می‌تواند نقطه عطفی در بهبود زیرساخت‌های انرژی و کاهش مشکلات مردم باشد.

فرماندار نهاوند ضمن تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برق‌رسانی این شهرستان، گفت: انتظار مردم نهاوند این است که تعیین تکلیف پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت که سال‌هاست بلاتکلیف مانده، با دستور صریح معاون وزیر نیرو به سرانجام برسد.

بیرانوند ادامه داد: زمین این پروژه واگذار شده، مشکلات اجتماعی حل شده، جاده دسترسی فراهم است و پایه‌های دکل نیز نصب شده، اما ادامه کار متوقف مانده است.

وی تکمیل این پست را برای پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی‌های آینده حیاتی دانست و ضمن تاکید بر تقویت شبکه و کاهش خاموشی‌ها، خواستار اقدامات فوری در حوزه بهبود کیفیت برق این شهرستان شد.

هدفگذاری تولید ۱۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در نهاوند

فرماندار نهاوند با تاکید بر اینکه برای کاهش خاموشی‌ها، نصب تجهیزات هوشمند و تقویت ولتاژ به‌ویژه در فصل اوج مصرف ضروری است، افزود: بیش از ۴۰ درصد شبکه نهاوند هنوز از سیم مسی است و نیاز فوری به تبدیل به کابل خودنگهدار داریم.

بیرانوند توسعه انرژی‌های پاک و حمایت از نیروگاه‌های خورشیدی را ضروری خواند و بیان کرد: نهاوند در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ظرفیت بالایی دارد و آماده سرمایه‌گذاری است.

وی تاکید کرد: انتظار داریم توانیر از اتصال نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس به شبکه و خرید تضمینی برق حمایت فنی و مالی داشته باشد.

فرماندار نهاوند ادامه داد: حداقل تولید ۱۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر برای این شهرستان هدف‌گذاری شده است.

بیرانوند همچنین نوسازی ۱۰ هزار چراغ روشنایی را از دیگر مطالبات این شهرستان برشمرد و با اشاره به مشکلات جدی در سیستم روشنایی شهری اظهار کرد: چهار شهر نهاوند با کمبود و فرسودگی چراغ‌های روشنایی مواجه‌اند و این موضوع حتی موجب سوانح جاده‌ای شده است.

وی تاکید کرد: درخواست ما تأمین بیش از ۱۰ هزار چراغ نسل جدید LED برای اصلاح و نوسازی روشنایی شهری است.

فرماندار نهاوند خواستار اختصاص جرثقیل ۱۰ تنی به‌دلیل فاصله زیاد تا مرکز استان همدان شد و با اشاره به فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتری شهرستان از مرکز استان، افزود: در حوادث و شرایط اضطراری به‌دلیل نداشتن تجهیزات سنگین، زمان خدمت‌رسانی طولانی می‌شود.

بیرانوند اختصاص یک دستگاه جرثقیل ۱۰ تنی برای شهرستان نهاوند را یک ضرورت جدی دانست.

در این مراسم همچنین امام جمعه نهاوند، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل برق باختر، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی حضور داشتند.