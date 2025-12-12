امام جمعه چهاربرج:
دشمن در جنگ رسانهای به دنبال محو مفاهیم انقلابی است
امام جمعه چهاربرج گفت: دشمن با جنگ رسانهای و تبلیغاتی؛ محو کردن آثار مشعشع مفاهیم انقلابی و اذهان و افکار مردم را نشانه گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حجتالاسلام جلالی در خطبههای نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مداحان و با بیان اینکه با دشمن درگیری تبلیغاتی و رسانهای داریم، اظهار کرد: دشمن فهمید تصرف نظامی سرزمین ایران اسلامی ممکن نیست و لذا درگیری را رسانهای و تبلیغاتی کرده است.
امام جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه ما با یک جبهه وسیع در جنگ تبلیغاتی و معنوی قرار گرفتهایم، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند که دشمن فهمید که اگر بخواهد تصرفی و دخالتی بکند و موفقیتی پیدا کند باید دلها را تغییر بدهد، باید مغزها و فکرها را عوض کند و البتّه ما محکم در مقابلش ایستادیم.
وی با بیان اینکه هدف دشمن امروز در کشور ما محو کردن آثار مشعشع مفاهیم انقلابی است، گفت: هدف دشمن این است که بهتدریج مردم را از یاد انقلاب، از یاد هدف انقلاب، از یاد کارهایی که در انقلاب شد، از یاد امامِ انقلاب منصرف کند.
جلالی تصریح کرد: مرکز فرماندهی و کنترل این جبهه فعال علیه نظام اسلامی در آمریکا قرار داشته و دور و بر آن هم بعضی از کشورهای اروپایی و در حاشیه نیز مزدورها و خائنها و بیوطنها هستند و اینهایی که در اروپا و در جاهای دیگر جمع شدهاند.
امام جمعه چهاربرج با تأکید بر اینکه حضرت آقا فرمودند که در میدان تبلیغات، آرایش جنگی بگیرید، اظهار کرد: آرایش تبلیغاتی باید به سمتی برود که دشمن درست همان سمت را هدف قرار داده و آن نیز عبارت است از معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی که دشمن آنها را هدف قرار داده است و لذا باید در مقابل اینها ایستاد.
وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب توصیههای راهبردی هم به مداحان داشتند، گفت: تبیین معارف دینی و مبارزاتی، حمله به نقاط ضعف دشمن، تبیین مفاهیم قرآنی و حفظ اصالت فرهنگی از توصیههای راهبردی رهبر معظم انقلاب به مداحان بود که باید مدنظر قرار گیرد.
جلالی با تأکید بر اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب مداحان باید با تکیه بر زندگی همه ائمه هدی (ع)، معارف دینی و مبارزاتی را تبیین کنند، افزود: این تبیین باید تمام سیره ائمه (ع) را شامل شود تا غنای معارف اسلامی بیشتر به مخاطبان منتقل شود.
امام جمعه چهاربرج با اشاره به اینکه رهبر انقلاب تأکید کردند که نباید صرفاً به دفاع در مقابل شبههآفرینیهای دشمن اکتفا کرد، اظهار کرد: دشمن نقاط ضعف زیادی دارد که باید هدف قرار بگیرد و این نگاه هجومی در کنار دفاع، میتواند دشمن را در موضع ضعف قرار دهد.
وی با بیان اینکه مداحان باید مفاهیم قرآنی را در عرصههای مختلف شخصی، اجتماعی، سیاسی و چگونگی رویارویی با دشمن تبیین کنند، تصریح کرد: مداحان باید مراقب باشند آهنگها و فرهنگ دوران طاغوت در مجالس و محافل آنها راه پیدا نکند که این توصیه رهبر انقلاب اهمیت حفظ اصالت و جلوگیری از نفوذ فرهنگ بیگانه را نشان میدهد.
جلالی افزود: رهبر انقلاب تأثیر یک نوحه خوشساخت و خوش مضمون را گاهی بیشتر از چند منبر و سخنرانی دانستند که نشاندهنده قدرت بالقوه مداحی در تأثیرگذاری بر مخاطبان است.
امام جمعه چهاربرج در ادامه به رزمایش بزرگ ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ اشاره کرد و گفت: این رزمایش، نمادی از ارتقای نقش ایران در ائتلافهای جهانی بوده و به دنبال این پیام را مخابره کرد که جمهوری اسلامی ایران با همکاری نزدیک با قدرتهای همسو مانند چین، روسیه و هند، جایگاه محوری خود را در معادلات نظامی و امنیتی تثبیت کرده است.
وی با بیان اینکه همزمان با این رزمایش، مانور دریایی اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیجفارس و تنگه هرمز برگزار شد که نمایش قدرت موشکی و دریایی ایران را به رخ کشید، تصریح کرد: بازدارندگی راهبردی، اتحاد با شرکای شرقی و کنترل بر مسیرهای انرژی جهانی از پیامهای این رزمایش بود و بررسی ابعاد راهبردی، سیاسی و اقتصادی این رویداد، نشان میدهد که این رزمایشها وضعیت ایران را در هندسه قدرت جهانی تغییر میدهند.
جلالی به ابعاد راهبردی رزمایش سهند ۲۰۲۵ برای ایران نیز اشاره کرد و افزود: ارتقای دیپلماسی دفاعی، ارائه تعریف متفاوت از تروریسم، بازتعریف شرایط نظامی ایران، استفاده از تجربیات نظامی ایران، جهش جایگاه در شانگهای، ارتقای همکاری عملیاتی، بازدارندگی راهبردی، نمایش توان دفاعی و شتابزایی اقتصادی از ابعاد راهبری این رزمایش بود.