مهم‌ترین بخش طراحی دشمن برای تضعیف ایران، جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقه در منطقه و امام‌جمعه کاشان در خطبه‌های نماز در جمع نماز گزاران در مصلی بقیه الله الاعظم گفت: هیئت‌ها باید به پایگاه تبیین و روایت کارآمدی جمهوری اسلامی تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی نقش مداحان و هیئت‌های مذهبی را در جنگ رسانه‌ای بسیار مهم دانست و تأکید کرد: هیئت‌ها و مداحی‌ها باید راوی کارآمدی و توانمندی نظام باشند و هیئت را به کانون پایبندی به ارزش‌های انقلاب تبدیل کنید.

وی با بیان اینکه مداحی وهیئت‌ها یک پایگاه برای تولید و گسترش ادبیات مقاومت است افزود:هدف دشمن این است که هویت، دل‌ها، مغز‌ها وفکر‌ها را تغییر بدهد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نشان داده که قادر است با مدیریت هوشمندانه و اتحاد ملت، از مقاومت و استقلال کشور دفاع کند.

امام‌جمعه کاشان با اشاره به تجربیات موفق کشور در حوزه صنایع دفاعی، گفت: وقتی توانستیم در شرایط شدیدترین تحریم‌ها به قدرت بزرگ دفاعی تبدیل شویم، می‌توانیم در دیگر حوزه‌ها نیز با مدیریت علمی و تکیه‌بر توان داخلی اثر تحریم‌ها را خنثی کنیم

حجت الاسلام و المسلمین حسینی به اثرگذاری فرهنگ و هنر غنی ایرانی اسلامی در جشنواره فردخت کاشان و ارتقای پوشش اجتماع محور در این رویداد اشاره کرد و گفت: این جشنواره با ایجاد گفتمان فکری و فرهنگ‌سازی مناسب در راستای تولید پوشاک اسلامی برای جامعه سالم و پوشش اسلامی، گام‌های بیشتر و بهتری بردارد.