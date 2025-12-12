معاون هماهنگ‌کننده سپاه با بیان اینکه تحدید جمعیت بخشی از جنگ ترکیبی است، گفت: بعد از دهه ۶۰ با شعار فریبنده «فرزند کمتر، زندگی بهتر» گرفتار تحدید جمعیتی شدیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سومین رویداد روز جمعیت سپاه» با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالله حاج‌صادقی (نماینده ولی فقیه در سپاه)، سردار سرتیپ پاسدار سید حجت‌الله قریشی (معاون هماهنگ‌کننده سپاه)، سردار صابری مقدم (دبیر قرارگاه جوانی جمعیت سپاه) و خانواده‌های معظم شهدا در تهران برگزار شد.

این مراسم که به صورت ویدئوکنفرانس برای تمام قرارگاه‌های سپاه‌های استانی و رده‌های سپاه در سراسر کشور نیز پخش می‌شد، به بررسی عملکرد، تبیین راهبردها و تقدیر از فعالان حوزه جوانی جمعیت اختصاص داشت.

سردار قریشی در این مراسم گفت: موضوع «تحدید جمعیت» ـ که حالا من تذکر هم بدهم ـ این «تحدید» با «ح» جیمی است؛ یعنی محدود کردن کشور امام زمان (عج). تحدید جمعیت، یکی از تهدیدات دشمن است. یکی از عرصه‌های پیچیده و چند وجهی است که ما متأسفانه از بعد از دهه ۶۰ با شعار فریبنده «فرزند کمتر، زندگی بهتر» گرفتار آن شدیم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه تصریح کرد: بسیار لطیف و ظریف، آرام‌آرام شروع کردند به تبلیغاتی که منجر به تغییر سبک زندگی ما بشود؛ از مراودات خانوادگی‌مان تا کوشش‌مان، تا ظاهر زندگی‌مان، تا مواد غذایی‌مان که بخشی از مشکلات ناباروری‌های امروز نیز به همین موضوع برمی‌گردد.

سردار قریشی در پایان با انتقاد از تفکر اول تأمین معیشت، بعد ازدواج و فرزندآوری افزود: یکی از گرفتاری‌های ما این است که این تفکر تغییر یافته است. امروزه این‌گونه مطرح می‌شود که ابتدا باید مسائل معیشتی و مسکن حل شود و سپس به ازدواج و فرزندآوری اقدام کرد. این نگرش برخلاف اعتقاد گذشته ما است که برکت را در خود ازدواج می‌دانستیم.