امام‌جمعه یاسوج گفت: بخش قابل توجهی از خشونت‌ها، جنگ‌ها و ناامنی‌های امروز جهان، ریشه در اقدامات، اشغالگری‌ها و سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و هم‌پیمانانش دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، خطیب نماز جمعه یاسوج در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته با اشاره به فتنه گری وخشونت‌های آمریکا در نقاط مختلف جهان گفت: بررسی تحولات چند دهه اخیر نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خشونت‌ها، جنگ‌ها و ناامنی‌های امروز جهان، ریشه در اقدامات، اشغالگری‌ها و سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و هم‌پیمانانش دارد.

آیت الله حسینی افزود: آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایادی اش همواره در حال شکنجه، خشونت و کشتار در جهان هستند و نمی گذارند بشر در آسایش باشد.

وی جنایات اخیر در غزه را مصداق آشکار این خشونت دانست و تصریح کرد: فجایع انسانی در فلسطین به اندازه استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و بمب‌های هسته‌ای است و سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر آن شرم‌آور است.

وی با محکوم کردن سیاست‌های استعماری گفت: آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی همواره به‌دنبال اشغال، غارت و کشتار بوده‌اند. این قدرت‌ها بدون ریختن خون ملت‌ها و غارت سرمایه‌های مادی و معنوی آن‌ها آرام نمی‌گیرند.

امام جمعه یاسوج ادامه داد: آمریکا به بهانه سلاح‌های کشتار جمعی، عراق را اشغال و نابود کرد؛ به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد و آن کشور را ویران ساخت؛ و امروز نیز با عناوین مختلف، از جمله مبارزه با مواد مخدر، کشورهایی مانند ونزوئلا را تحت محاصره و فشار قرار داده است.

آیت الله حسینی با اشاره به فرا رسیدن ۲۵ آذر، روز پژوهش گفت: رشد علمی و توسعه پایدار کشور در گرو توجه جدی به پژوهشگران و گسترش فرهنگ تحقیق است.

وی همچنین با گرامی‌داشت روز حمل‌ونقل و رانندگان بیان کرد: حمل‌ونقل عمومی و جاده‌ای نقشی حیاتی در اقتصاد کشور دارد و تلاش فعالان این عرصه در پویایی تجارت و جابه‌جایی مردم، قابل توجه است.

امام جمعه یاسوج در ادامه با اشاره به روز جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری گفت: قرآن کریم بر صلح، سازش و همزیستی میان ملت‌ها و پیروان ادیان الهی تأکید دارد و هیچ‌گونه اختلاف عقیدتی نباید منجر به خشونت شود.

آیت‌الله حسینی با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح در سال ۱۳۵۸ گفت: این روز به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نام‌گذاری شده است.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، محصول وحدت حوزه و دانشگاه است و از این جهت در میان انقلاب‌های جهانی، پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد به شمار می‌رود ادامه داد: این انقلاب برخاسته از اندیشه علما، دانشمندان و نخبگان دینی این سرزمین است.