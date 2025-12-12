پخش زنده
نمایشگاههای پژوهشی هویتبخش دانشگاهها هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛معاون توسعه منابع انسانی استانداری اصفهان در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی جنوب استان در شهرضا گفت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی است برای اینکه دانشگاهها توانمندیها، ظرفیتها و دستاوردهای واقعی خود را به جامعه، صنعت و مدیران اجرایی معرفی کنند.
ابراهیم معتمدی افزود: اگر پژوهش بهدرستی هدایت شود، میتواند موتور محرک توسعه در حوزههای صنعت، کشاورزی، مدیریت شهری و حتی فرهنگ باشد.
همچنین فرماندار شهرضا با اشاره به اهمیت نقش پژوهش در توسعه شهرستان، گفت: از هر پژوهشی که قابلیت اجرا داشته باشد و بتواند روندهای مدیریتی، خدماتی یا توسعهای شهرستان را بهبود دهد، حمایت میشود.
مهران مجلسی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا نیز هدف از برگزاری این نمایشگاه را تجمیع فعالیتهای پژوهشی در یک محل برای بازدید علاقمندان و همچنین اطلاع صاحبان صنایع از نتایج تحقیقات و تولیدات و ارتباط موثر با پژوهشگران در راستای راه اندازی یا بهبود خط تولید خود عنوان کرد.
این نمایشگاه با ۵۰ غرفه از مراکز علمی مختلف و با هدف افزایش تعامل میان پژوهشگران و صنعت، معرفی ظرفیتهای علمی و جاذبههای فرهنگی جنوب استان و حمایت از فعالیتهای فناورانه به مدت ۳ روز برگزار شد.