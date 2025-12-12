پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تحریمها سابقه طولانی دارند، اما ملت ایران به خوبی آگاه است که این توطئههای دشمنان هرگز قادر به تضعیف اراده و ایمان آنها نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجتالاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی، در خطبههای نماز جمعه این هفته با تاکید برایستادگی در برابر دشمنان گفت:تحریمها مسئله تازه ای نیستند، اما ملت ایران هوشیار است و این اقدامات دشمنان هرگز نمیتواند ایمان و اراده آنها را تضعیف کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با اشاره به تاریخ صدر اسلام و اقدامات منافقان که سعی در ایجاد اختلال داشتند، وضعیت امروز را به عملکرد افرادی مانند ترامپ تشبیه کرد که فکر میکردند با تحریم میتوانند مانع پیشرفت ایران شوند، اما واقعیت این است که رفتار آنان شباهت زیادی به رفتار منافقان زمان پیامبر اکرم (ص) دارد.
خطیب جمعه زنجان در بخشی دیگر از سخنان خود به چالشهای داخلی و مسئله حیاتی مدیریت منابع ملی اشاره کرد و با استناد به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری، اسراف و مصرف بیرویه منابع ملی، بهویژه انرژی، را نه تنها یک معضل اخلاقی، بلکه عاملی مستقیم در تضعیف امنیت ملی و رفاه نسلهای آینده خواند.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی با انتقاد از فرهنگ غلط مصرفگرایی که طی سالها شکل گرفته است، افزود: مصرف بیش از حد آب، برق و سوخت، فشار سنگینی بر زیرساختهای کشور وارد کرده و موجب رشد قاچاق و تشدید مشکلات ترافیکی و پراکندگی شهری شده است.
وی با اشاره به قیمتگذاری حاملهای انرژی، خاطرنشان کرد که نفت به عنوان سرمایه اصلی کشور باید با نگاهی به ارزش واقعی فرآوری شود.
وی ادامه داد: قیمتگذاریهای غیرواقعی و تداوم رفتارهای نادرست در مصرف انرژی، این بحران را تشدید کرده است. مصرف روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور، یک مصرف غیربهینه است که پیامدهای منفی اقتصادی و ترافیکی گستردهای به همراه دارد و نیازمند مدیریت اصولی و هدفمند است.