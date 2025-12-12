پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک گفت: مرحله نخست اعزام کاروانهای دانشآموزی راهیان نور با اعزام یکهزار و ۶۰۰ نفر از دانشآموزان دختر انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک گفت: مرحله نخست اعزام کاروانهای دانشآموزی راهیان نور با اعزام یکهزار و ۶۰۰ نفر از دانشآموزان دختر انجام شد و در مرحله جدید نیز قرار است همین تعداد از دانشآموزان پسر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شوند.
سرهنگ صابر حیدری با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای اعزام گسترده دانشآموزان گفت: هدفگذاری ما اعزام ۶ هزار دانشآموز به برنامه ملی راهیان نور است و در بهمنماه نیز همین تعداد از دانشآموزان اعزام خواهند شد.
او افزود: امروز نیز ۶ دستگاه اتوبوس حامل ۲۵۰ دانشآموز از اراک به سمت مناطق عملیاتی جنوب کشور حرکت کردند.