امروز: -
نسخه اصلی
عکس » بین الملل
دریافت تصاویر

برترین عکس‌های حیات وحش جهان در هفته گذشته

در قلب طوفان زندگی، جایی که طبیعت بی‌پروا نقش می‌آفریند، دوربین‌های عکاسان جان می‌دهند تا روایتگر رویدادی ناب باشند. این گزارش، گزیده‌ای است از شاهکار‌های تصویری این هفته عکاسی حیات وحش جهانی؛ که. هر فریم، داستانی است بی‌کلام از بقا و زیبایی طبیعت. این مجموعه نادر، شامل لحظات خارق‌العاده‌ای از زندگی جانوران در زیستگاه‌های طبیعی آنهاست که توسط عکاسان برجسته بین‌المللی به ثبت رسیده است. در این گزارش تصویری بهترین عکس‌های حیات وحش این هفته را که در رسانه‌های جهان منعکس شده است، را مشاهده می‌کنید.
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ - ۱۲:۲۰
خبرهای مرتبط

برترین عکس‌های طبیعت در سال ۲۰۲۵

منتخب عکس‌های حیات وحش / یکشنبه ۹ دی ۱۴۰۳

برچسب ها: عکس حیات وحش ، عکس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 