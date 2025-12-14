در قلب طوفان زندگی، جایی که طبیعت بی‌پروا نقش می‌آفریند، دوربین‌های عکاسان جان می‌دهند تا روایتگر رویدادی ناب باشند. این گزارش، گزیده‌ای است از شاهکار‌های تصویری این هفته عکاسی حیات وحش جهانی؛ که. هر فریم، داستانی است بی‌کلام از بقا و زیبایی طبیعت. این مجموعه نادر، شامل لحظات خارق‌العاده‌ای از زندگی جانوران در زیستگاه‌های طبیعی آنهاست که توسط عکاسان برجسته بین‌المللی به ثبت رسیده است. در این گزارش تصویری بهترین عکس‌های حیات وحش این هفته را که در رسانه‌های جهان منعکس شده است، را مشاهده می‌کنید.