به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی فارس، بیشترین بارش‌های این سامانه تا که از اواخر روز چهارشنبه وارد فارس شد، تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز مربوط به شهر نورآباد با ۹۵ میلیمتر بود

مردم شهر رستم نیز با ۷۹ میلیمتر، اردکان با ۶۹ میلیمتر و مردم شهرستان کوهچنار با ۴۱ میلیمتر باران، شاهد بارش‌های خوبی بودند

سهم شیرازی‌ها از سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز امروز ۵ میلیمتر باران بود

بارش‌ها در دیگر مناطق استان به ترتیب بیشترین بارندگی به این ترتیب بوده است:

کازرون ۳۳، سده اقلید ۳۱ میلیمتر، درورد زن ۲۸ میلیمتر، خشت ۲۳ میلیمتر، فراشبند، ۱۷، کوار و فیروزآباد ۱۵، اقلید ۱۴ میلیمتر، و شهرک گلستان ۱۰ میلیمتر، پاسارگاد ۹ میلیمتر، تخت جمشید ۸ میلیمتر، ارسنجان ۶ میلیمتر، ایزدخواست ۴ میلیمتر، بوانات و دشت نمدان ۵ میلیمتر، صفاشهر، زرقان، خفر و خرامه ۳ میلیمتر، کورده ۲ میلیمتر و آباده ۱ میلیمتر

بر اساس اعلام هواشناسی فارس فعالیت این سامانه بارشی تا فردا ادامه دارد.