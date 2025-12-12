به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید بشیری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی بارش‌های چند روز اخیر اظهار داشت: با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده توسط راهداری استان و شهرستان و با همکاری و پیگیری فعال دهیاران تحت نظارت بخشداری، از جمله در ارتفاعات شهرستان و بخش کن، کلیه محور‌های اصلی، فرعی و روستایی علی‌رغم بارش مطلوب و قابل توجه به ویژه در مناطق مرتفع، برف روبی و باز شده‌اند.

وی در تشریح جزئیات عملیات گفت: طی این مدت و در پاسخ به شرایط جوی، در مجموع و در قالب سه مرحله عملیاتی، بیش از ۱۸۰ کیلومتر باند از جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی شهرستان مورد عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی قرار گرفته است. در این راستا، برای پیشگیری از یخ‌زدگی و کنترل لغزندگی سطح معابر، بیش از ۸۰ تن شن و نمک به مصرف رسیده است.

معاون فرماندار تهران افزود: این اقدامات با بهره گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری استان و شهرستان و با مشارکت مستمر دهیاری‌ها تحت نظارت بخشداری به اجرا درآمده است. وی افزود: از اولین لحظات بارش و به صورت شبانه روزی، نیرو‌های عملیاتی در نقاط حساس و کوهستانی مستقر شده و با اقدامات بی وقفه، مانع از ایجاد اختلال در تردد شدند.

بشیری در پایان با تأکید بر تداوم نظارت و پیگیری بر روند خدمات‌رسانی خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم هشدار‌های هواشناسی، کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در آماده‌باش کامل قرار دارند. پایش مستمر ریزش‌های جوی، از طریق ایستگاه‌های آب منطقه‌ای ادامه دارد و فرمانداری تهران به‌صورت متمرکز و مستمر، بر روند ارائه خدمات و حفظ ایمنی تمامی راه‌های شهرستان نظارت خواهد کرد تا هیچ‌گونه خللی در تردد و دسترسی هموطنان عزیز ایجاد نشود.