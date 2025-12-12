پخش زنده
بیشترین بارش در شبانه روز گذشته در کلیشاد رخ لنجان ثبت شده/گردنه کلوسه امرپز بازگشایی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به فعالیت سامانه جوی و بارشی اخیر در استان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارندگی به ترتیب در کلیشاد رخ با ۲۶ میلیمتر، بادجان فریدن ۲۱ میلیمتر، باغبادران ۱۹ میلیمتر، چادگان ۱۷ میلیمتر، مبارکه و گلپایگان هرکدام ۱۴ میلیمتر و خوانسار ۱۱ میلیمتر به ثبت رسیده است.
منصور شیشهفروش افزود: همچنین میزان بارش در زرینشهر ۱۳، دهاقان ۱۰، ایستگاه فرودگاه اصفهان ۹، انارک و تودشک هرکدام ۶ و ورزنه ۲ میلیمتر گزارش شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر تمامی راههای اصلی استان باز است، ادامه داد: تنها گردنه کلوسه واقع در بخش موگویی شهرستان فریدونشهر به دلیل برف و کولاک بهصورت موقت مسدود شده است.
شیشهفروش ادامه داد: دو گروه برفروبی از سوی راهداری برای بازگشایی محور روستاها و گردنه کلوسه در محل مستقر بوده و عملیات بازگشایی در حال انجام است.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته طی ۴۸ ساعت اخیر گفت: در پی فعالیت سامانههای بارشی از جنوب و غرب استان، ۳۴ گرو راهداری عملیات برفروبی را در بیش از یکهزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای مناطق برفگیر استان انجام دادهاند.
شیشه فروش با اشاره به امدادرسانی به مسافران افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته به ۳۲ خودروی گرفتار در برف امدادرسانی شده و ۴۰ نفر از مسافران در سایتهای پیشبینیشده در جادههای مناطق برفگیر غرب استان اسکان داده شدند.