امام جمعه موقت کرمانشاه: الگوی تربیتی حضرت فاطمه زهرا (س) در تمامی عرصهها الگویی بی بدیل و بی نظیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، امام جمعه موقت کرمانشاه در خطبه های امروز نماز جمعه با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن گفت: از دیدگاه مکتب اسلام، زن جایگاهی ارزشمند و اثر گذار در حفظ بنیان خانواده و جامعه دارد در حالیکه در مکاتب غربی به زن نگاهی ابزاری دارند.
حجت الاسلام فاطمی نسب در بخش دیگری از خطبهها گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه دولت با تمام توان در تامین کالاهای اساسی مردم تلاش کرد.
وی افزود: امروز مردم انتظار دارند دولت و مجلس نظارت مستمر و سختگیرانه تری بر قیمت کالاها در بازار داشته باشند.