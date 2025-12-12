به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، امام جمعه موقت کرمانشاه در خطبه های امروز نماز جمعه با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن گفت: از دیدگاه مکتب اسلام، زن جایگاهی ارزشمند و اثر گذار در حفظ بنیان خانواده و جامعه دارد در حالیکه در مکاتب غربی به زن نگاهی ابزاری دارند.

حجت الاسلام فاطمی نسب در بخش دیگری از خطبه‌ها گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه دولت با تمام توان در تامین کالا‌های اساسی مردم تلاش کرد.

وی افزود: امروز مردم انتظار دارند دولت و مجلس نظارت مستمر و سختگیرانه تری بر قیمت کالا‌ها در بازار داشته باشند.

