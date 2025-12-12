پخش زنده
یک مدرسه غیردولتی متخلف در زرند به دلیل تخلفات اداری و آموزشی پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند از برخورد قاطع با یک مدرسه غیردولتی متخلف خبر داد.
محمد جعفری گفت: این مدرسه به دلیل تخلفات اداری و آموزشی و نقض مقررات آموزشی، در جلسه شورای نظارت بر مدارس غیردولتی سال ۱۴۰۴ محکوم شد.
وی تأکید کرد: که نظارتهای شدید بر مدارس غیردولتی ادامه دارد و هرگونه تخلف با واکنش قانونی روبهرو خواهد شد.
وی افزود: برای تداوم تحصیل بیوقفه دانشآموزان این مدرسه، برنامهریزیهای لازم انجام شده است و دانش آموزان این مدرسه به بکی از مدارس همان مسیر انتقال مییابند و چنانچه والدین به هر مدرسه دیگری تمایل داشته باشند میتوانند فرزندان خود را انتقال دهند.
این برخورد بخشی از یک دور جدید بازرسیهای تخصصی در مدارس غیردولتی استان است.