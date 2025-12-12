پخش زنده
بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران استان، موزش در تمامی مدارس و مراکز آموزش عالی استان زنجان برای روزهای شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ آذرماه به صورت کامل غیرحضوری و آنلاین برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ستاد مدیریت بحران استان اعلام کرد؛ با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا در بین برخی دانش آموزان و دانشجویان و احتمال افزایش شدت بیماری، به منظور پیشگیری از گسترش احتمالی و قطع زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری، بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار آموزش حضوری در کلیه مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر و همچنین در تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در روزهای شنبه و یکشنبه، بیست و دوم و بیست و سوم آذر ماه ۱۴۰۴ لغو و فرآیند آموزش به صورت مجازی انجام خواهد شد.
کلیه مهدهای کودک و پیش دبستانیها در سطح استان نیز در روزهای فوق تعطیل خواهند بود.