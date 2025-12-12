به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام مختاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند اتحاد ملی را محور اقتدار کشور دانست و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی ایران در کمین‌اند و هر فرصتی را برای تفرقه‌افکنی غنیمت می‌شمارند؛ بنابراین حفظ انسجام داخلی مهم‌ترین پشتوانه نیرو‌های مسلح در دفاع از تمامیت ارضی است.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ در جامعه افزود: ریشه بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی، آسیب‌های فرهنگی است

امام جمعه موقت بیرجند افزود: اگر فرهنگ اسلامی تقویت شود، اقتصاد نیز مسیر اصلاح را طی خواهد کرد؛ اما با فرهنگ مصرف‌گرایی، اسراف و دنیاگرایی، هیچ طرح اقتصادی به‌تنهایی موفق نخواهد شد.

حجت‌الاسلام مختاری، با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر گفت: ما باید به مکتب اهل‌بیت (ع) و فرهنگمان افتخار کنیم که چنین الگو‌هایی برجسته و شاخصی برای زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه دارد.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) الگوی ایثار، فداکاری و ایمان برای بانوان جامعه هستند، افزود: باید از این بانوی بزرگ اسلام درس ایثار و پیروی از ولایت فقیه بگیریم.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حمایت از دولت گفت: ضرورت حمایت از دولت یک راهبرد عمیق، عقلانی و مهم است و همه باید پشتیبان رئیس جمهور و دولت باشیم.

حجت‌الاسلام مختاری افزود: با توجه به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، موظفیم از رئیس‌جمهور تا جایی که برای پیشبرد اهداف کشور، اسلام و قرآن تلاش می‌کند، حمایت کنیم.

امام جمعه بیرجند تأکید کرد: حمایت سازنده از دولت و حفظ انسجام ملی از مهم‌ترین نیاز‌های کشور در شرایط کنونی است و می‌تواند مسیر پیشرفت و امنیت جامعه را هموار کند.