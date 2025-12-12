پخش زنده
مدیرکل صدا و سیمای گلستان از افتتاح شبکه نگارستان در بستر پیام رسان تلوبیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکری نیا امروز در مصلی وحدت گرگان بعد از خطبههای نماز جمعه گفت: امروز علاوه بر شبکه تلویزیونی گلستان شبکه جدیدی به شبکههای گلستان افزوده شد.
او با بیان اینکه امروز شبکه نگارستان در بستر پیام رسان تلوبیون افتتاح شد افزود: شبکه نگارستان برای کسانی است که نتوانستند شبکه گلستان را از تلویزیون ببینند و میتوانند از طریق گوشی تلفن همراه و پیام رسان تلوبیون برنامهها را تماشا کنند.
شکری نیا ادامه داد: شبکه نگارستان مختص استان گلستان است و امروز هم اولین برنامه زنده آن پخش شد و بینندگان میتوانند حتی به صورت شبانه روز از آن استفاده کنند.
مدیرکل صدا و سیمای گلستان تصریح کرد: افراد میتوانند از قسمت آرشیو، برنامههایی را که موفق به دیدنش نشدند را هم تماشا کنند.
او افزود: شبکه نگارستان هدیهای به مردم استان گلستان است.