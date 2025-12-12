به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رسول شکری نیا امروز در مصلی وحدت گرگان بعد از خطبه‌های نماز جمعه گفت: امروز علاوه بر شبکه تلویزیونی گلستان شبکه جدیدی به شبکه‌های گلستان افزوده شد.

او با بیان اینکه امروز شبکه نگارستان در بستر پیام رسان تلوبیون افتتاح شد افزود: شبکه نگارستان برای کسانی است که نتوانستند شبکه گلستان را از تلویزیون ببینند و می‌توانند از طریق گوشی تلفن همراه و پیام رسان تلوبیون برنامه‌ها را تماشا کنند.

شکری نیا ادامه داد: شبکه نگارستان مختص استان گلستان است و امروز هم اولین برنامه زنده آن پخش شد و بینندگان می‌توانند حتی به صورت شبانه روز از آن استفاده کنند.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان تصریح کرد: افراد می‌توانند از قسمت آرشیو، برنامه‌هایی را که موفق به دیدنش نشدند را هم تماشا کنند.

او افزود: شبکه نگارستان هدیه‌ای به مردم استان گلستان است.