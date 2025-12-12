به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس داده‌های سامانه بارشی کشور، امروز در برخی نواحی مازندران، گلستان و خراسان شمالی باران می‌بارد و بارش باران و برف، همچنان در مناطق زاگرس جنوبی ادامه دارد.

ارتفاعات دنا و سپیدان پوشیده از برف شده است و در برخی از محور‌های استان‌های مازندران، البرز، تهران، سمنان، قزوین، زنجان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان بارش برف و باران گزارش شده است.

مرکز مدیریت راه‌ها گزارش داد: ترد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است و در محور‌های شمالی برف و باران می‌بارد. در برخی از محورها، راهداران مشغول برفروبی جاده‌های ارتباطی هستند.