به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: هدف اصلی دشمن تغییر هویت دینی و فرهنگی ملت ایران از طریق تضعیف فرهنگ فاطمی و نهاد خانواده تا ضربه‌ زدن به عفت عمومی، ترویج بی‌ حجابی و ایجاد نابسامانی‌ های اقتصادی است.

آیت‌ الله سید احمد علم‌ الهدی در خطبه سیاسی امرور ۲۱ آذر ماه جاری که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در ذکر صدیقه اطهر (س)، در ایام شهادت آن حضرت و حتی هنگام ولادت ایشان، ما در واقع سالیان زندگی خود را شاید بیش از یک ماه از هر سال در یاد حضرت زهرا (س) سپری می‌ کنیم؛ اما سؤال اساسی این است که آیا این یادها، این عشق‌ ها، این احساس‌ ها، این اشک‌ ها و این شادی‌ ها، در وابستگی به حضرت زهرا (س) کفایت می‌ کند.

علم الهدی افزود: وابستگی حقیقی به صدیقه اطهر (س)، در حاکمیت‌ بخشی فرهنگ فاطمی در زندگی ما معنا پیدا می‌ کند؛ چه در زندگی خانوادگی و چه در زندگی اجتماعی؛ البته حاکمیت فرهنگ فاطمی در وجود ما، از حاکمیت آن در خانواده آغاز می‌ شود. سرچشمه فرهنگ فاطمی در جامعه، خانواده فاطمی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: زن، هنرمند است؛ باسواد است؛ علم، دانش و ابتکار دارد؛ اما آنچه در همه فعالیت‌ها و در به‌کارگیری علم و هنر او مقدم است، توجه به خانواده و مدیریت خانه و زندگی است. این، زنِ برتر است. فرهنگ فاطمی یعنی محور زندگی زن، خانواده است و سایر امور، حرکت‌ ها و برنامه‌ ها در شعاع مدیریت خانه قرار می‌ گیرند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شرط اول و اصل اول فرهنگ فاطمی، اهمیت نهاد خانواده است، گفت: تمام سعادت‌ ها از درون خانواده شکل می‌ گیرد و تمام شقاوت‌ ها، فلاکت‌ ها و بدبختی‌ ها نیز از درون خانواده آغاز می‌ شود. تمام بدبختی‌ های دنیا ریشه در خانواده دارد و تمام پیشرفت‌ ها و سعادت‌ ها، حاصل خانواده سالم است. جامعه فاسد از خانواده‌ های فاسد و جامعه صالح از خانواده‌ های صالح تشکیل می‌ شود

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه ارتباطات باز، عفت و حیا را از بین می‌ برد و بی‌ عفتی و بی‌ حیایی، منشأ همه مفاسد می‌ شود، تصریح کرد: بی‌ حجابی یکی از نتایج همین بی‌ عفتی است و بسیاری از مفاسد و منکرات شرعی که امروز در جامعه ما دیده می‌ شود، ریشه در همین مسئله دارد. کافی است چشم باز کنیم و نگاهی به جامعه امروز بیندازیم.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: به‌ دلیل برخی عقب‌ نشینی‌ ها و کوتاهی‌ های دستگاه‌ های اجرایی و قضایی کشور، جامعه‌ ای که روزی یک جامعه انقلابی و دینی بوده، جامعه‌ ای که بنا بوده اسلام در آن حاکم باشد، امروز در معرض جلوه‌های فسق، فجور، جنایت و منکرات شرعی قرار گرفته است؛ تا آنجا که خیابان‌ ها و فضای عمومی جامعه آلوده شده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودند. ایشان فرمودند: «دشمن فهمیده است که تصرف این ملک، این خاک و این سرزمین الهی و معنوی، با ابزار فشار و ابزار نظامی ممکن نیست. فهمیده که اگر بخواهد نفوذ و دخالتی داشته باشد و موقعیت پیدا کند، باید دل‌ ها را تغییر دهد، فکرها و مغزها را عوض کند»؛ دشمن وارد همین مسیر شده است؛ و اساسی‌ ترین فشار دشمن، فشار برای تغییر هویت است.

آیت الله علم الهدی ابراز کرد: غرب، صد سال است که تلاش می‌ کند هویت ملت ایران را تغییر دهد؛ هویت دینی، هویت تاریخی و هویت فرهنگی ملت ایران. رضاخان نخستین گام را برای تغییر هویت ملت ایران برداشت، اما موفق نشد. پس از او سیاست‌ مداران دیگری آمدند، حرکت‌ ها و برنامه‌ هایی اجرا شد، اما باز هم موفق نشدند. انقلاب اسلامی آمد و همه این طرح ها را شست و کنار زد. با این حال، فشار برای تغییر هویت ملت ایران همچنان ادامه دارد و مقاومت در برابر آن ضروری است.

امام جمعه مشهد گفت: امروز رد پای آمریکا را در داخل کشور احساس می‌ کنیم. عده‌ ای به‌ عنوان سربازان نیابتی آمریکا در عرصه اقتصاد وارد عمل شده‌ اند و این مسئله کاملاً قابل مشاهده است. اساسی‌ تر از همه فشار دشمن، فشار برای تغییر هویت است که غربی‌ ها بیش از صد سال است که در تلاش‌ هستند هویت ملت ایران را تغییر بدهند.