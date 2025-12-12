پخش زنده
امام جمعه آبادان گفت: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف بین مردم و مسئولان است تا از این طریق اهداف خود را محقق کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجتالاسلام غبیشاوی امام جمعه آبادان در جمع نمازگزاران در مصلی ثامن الائمه گفت: ملت ایران با بصیرت است، ولی دشمن سعی دارد مردم را دچار یاس و ناامیدی کند.
او افزود: امروز دشمن دنبال تفرقه بین مردم و مسئولان است و همه باید هوشیار باشند تا در دام دشمن گرفتار نشوند.
حجتالاسلام غبیشاوی با بیان اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه شکست خورد و به هیچ یک از اهداف طراحی شده خود نرسید گفت: در جنگ ۱۲ روزه دشمن برنامه داشت مردم را به خیابانها کشانده و بدبینی نسبت به نظام ایجاد کند و اکنون روی به تفرقهافکنی آورده است.
امام جمعه آبادان با اشاره به آغاز بارندگی در کشور افزود: امیدواریم این بارشها ادامه داشته باشد تا شاهد از بین رفتن خشکسالی در سطح کشور باشیم.
او ادامه داد: باید فصل بارندگی مدیریت شود، زیرا با اولین بارش برخی معابر و خیابانها دچار آبگرفتگی شدند و تردد برای شهروندان سخت شد.
وی ادامه داد: هرچند نیروهای خدماتی در بارندگی مشغول فعالیت بودند، ولی امیدواریم در بارندگی بعدی شاهد این وضعیت نباشیم.
حجت الاسلام غبیشاوی جایگاه زن در اسلام را والا دانست و افزود: فرهنگ غرب بر اساس زنستیزی است و زن را بهعنوان یک ابزار برای ایجاد منفعت و رشد اقتصاد میدانند و حالا مدعی حمایت از زن هستند.
امام جمعه آبادان با بیان اینکه حضرت زهرا (س) با شمشیر زبان و بیان جهاد کرد افزود: ما اکنون در جنگ فکری و اعتقادی هستیم و دشمن با فن بیان به دنبال گمراه کردن زنان و دختران ما است.
او با اشاره به اینکه زنان ما باید حضرت زهرا را الگو قرار دهند گفت: دشمن همانطور که در حوزه جنگ سخت آسیبپذیر است، در حوزه فکری و اعتقادی هم آسیبپذیر است.