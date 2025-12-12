حوادث رانندگی در ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان فسا، سه کشته و ۳۳ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول روابط عمومی اورژانس شهرستان فسا گفت: روز گذشته یک روز پرکار برای اورژانس فسا بود و کارکنان در ۶۶ ماموریت شرکت داشتند.

نوح پیشه با بیان اینکه از این تعداد ماموریت، ۲۹ ماموریت در حوزه سوانح ترافیکی بود افزود: در این تصادفات سه نفر در دم جان باختند و ۳۳ نفر هم مصدوم شدند..

او ادامه داد: مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستارستان فوق تخصصی ولی عصر فسا انتقال داده شدند.