اعزام بالگرد برای انتقال ۵ مصدوم واژگونی اتوبوس یاسوج-سمیرم به اصفهان
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: پنج نفر از مصدومان حادثه اتوبوس تهران-یاسوج با بالگرد به بیمارستان اصفهان اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در خصوص وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در مسیر یاسوج-سمیرم گفت: این حادثه بامداد در منطقه پشته سمیرم رخ داد و اتوبوس مسیر تهران-یاسوج در این منطقه واژگون شد که متأسفانه طبق آخرین گزارش ها سه نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند.
وی در خصوص وضعیت مصدومان این حادثه افزود: طی پیگیری مجدد از استان اصفهان، ۵ مصدوم که نیاز به مراقبتهای ویژه داشتند توسط بالگرد به اصفهان منتقل شدند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ۲ نفر از مصدومان دانشجوی اهل کاشان هستند که متقاضی ادامه روند درمان در استان محل اقامت خود هستند و به استان ما اعزام نشدند، افزود: از ۱۰ مصدوم باقیمانده ۲ نفر با توجه به آسیبهای وارده قابلیت انتقال با اتوبوس آمبولانس را ندارند.
وی تصریح کرد: در صورت تأیید پزشکان ۸ مصدوم دیگر این حادثه با اتوبوس آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ برای ادامه روند درمان به کهگیلویه و بویراحمد منتقل میشوند.
رحمانی بیان کرد: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه و با صدور دستوری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را مأمور پیگیری و رسیدگی به امور مصدومان کردیم که این امر منتج به اعزام تیم اولیه و متعاقب آن تیم ثانویه متشکل از مدیرکل مدیریت بحران، راهداری، اورژانس، هلال احمر به محل حادثه و بیمارستانهای سمیرم و اصفهان شد.