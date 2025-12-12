پخش زنده
پروژه ساختمان جدید اورژانس بیمارستان امام سجاد شهرستان آشتیان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ زندیه وکیلی استاندار مرکزی :مدتها بود که مجمع خیرین شهرستان به دنبال انجام این کار بودند و به همت خیرین شهرستان عملیات اجرایی این بنا به مساحت پنج هزار و هفتصد متر از امروز آغاز خواهد شد و مجموعه درمان مورد نیاز شهرستان کامل خواهد شد.
وی ادامهداد:این کار خیر و مشارکت در نیاز درمانی مردم کار خوبی هست که خیرین در نقاط مختلف استان، ضعفها و نیازهایی که ما به دلیل محدودیت منابع مالی در دولت بعنوان خادم مردم نمیتوانیم انجام دهیم خیرین همراهی میکنند.