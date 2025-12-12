به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در خطبه‌های نماز جمعه رشت در مصلای امام خمینی رشت با اشاره به مشکلات معیشتی و پدیده کم حجابی در جامعه‌ی امروز، بر لزوم وحدت رویه در بستر جلب مشارکت عموم برای کنترل چالش‌های این دو حوزه تاکید کرد و گفت: برای برون رفت از مشکلات اقتصادی باید ظرفیت‌های بالقوه را به کار گرفت و کارکرد‌های فرهنگی را نیز در راستای حفظ ارزش‌ها در دستور کار قرار داد.

آیت الله فلاحتی در ادامه با اشاره به تحولات لبنان، بحران سیاسی و نظامی پیش آمده در این کشور را سخت‌ترین بحران جهان اسلام توصیف کرد و افزود: رژیم غاصب اسراییل با همدستی آمریکا تلاش دارد لبنان را میدان تاخت و تاز خود قرار دهد.

امام جمعه رشت همچنین خطاب به سران کشور‌های منطقه تصریح کرد: منطقه آبستن حوادث و در آستانه چالش‌های بزرگی قرار دارد که تنها با درایت متولیان جهان اسلام، قابل پیشگیری خواهد بود.

خطیب جمعه رشت در بخش دیگری ازسخنان خود با انتقاد از همراهی برخی با جنایات و نقشه‌های دنیای استکبار و صهیونیزم جهانی در منطقه، تصریح کرد: هر شخص یا جریانی که به هر نوعی درقبال اعمال جنایتکارانه شیاطین عالم سکوت کند، شریک جرم به حساب می‌آید.

وی در ادامه به حمایت از برخی تجمعات و راهپیمایی‌های بانوان گیلانی در حمایت از حجاب و عفاف پرداخت بی تفادتی وسهل انگاری در قبال این پدیده نامیمون را دون شان جامعه اسلامی دانست.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین ۲۶ آذر ماه روز حمل ونقل و رانندگان را گرامی داشت و نقش آنان در گردش چرخ اقتصاد کشور را شایسته‌ تقدیر دانست.

آیت الله فلاحتی در پایان سخنانش با گرامیداشت ۲۷ آذر سالروز شهادت شهید مفتح و روز پیوند حوزه و دانشگاه، گفت: تا زمانی که این دو مرکز علمی، در کنار یکدیگر به فعالیت می‌پردازند، علم و معرفت در جامعه ارتقاء یافته و از آسیب‌ها کاسته می‌شود.