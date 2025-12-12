به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر هیات کوهنوردی شهرستان بیرجند گفت: در تقویم کوهنوردی ۱۱ دسامبر مصادف با ۲۰ آذر روز جهانی کوهستان نامگذاری شده و به همین مناسبت هیات کوهنوردی و صعود‌های ورزشی شهرستان بیرجند همه ساله همایش کوهپیمایی را باحضور کوهنوردان شهرستان برگزار می‌کند.

خراعی افزود: امسال با توجه به تخریب بی رویه کوهستان باقران توسط موتور و ماشین‌های آفرود با شعار «کوهستان باقران بدون آفرود» در مسیر چارگشت در روز جمعه ۲۱ آذر برگزار شد.