همایش کوهپیمایی گرامیداشت روز جهانی کوهستان، در کوهستان باقران بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دبیر هیات کوهنوردی شهرستان بیرجند گفت: در تقویم کوهنوردی ۱۱ دسامبر مصادف با ۲۰ آذر روز جهانی کوهستان نامگذاری شده و به همین مناسبت هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان بیرجند همه ساله همایش کوهپیمایی را باحضور کوهنوردان شهرستان برگزار میکند.
خراعی افزود: امسال با توجه به تخریب بی رویه کوهستان باقران توسط موتور و ماشینهای آفرود با شعار «کوهستان باقران بدون آفرود» در مسیر چارگشت در روز جمعه ۲۱ آذر برگزار شد.