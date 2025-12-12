پخش زنده
نماینده بوچیای ایران در کلاس BC۱ با پیروزی مقابل حریف تایلندی راهی مرحله نیمه پایانی بازیهای پاراآسیایی دبی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از رقابتهای بوچیای بازیهای پاراآسیایی جوانان- بحرین، امروز جمعه ۲۱ آذرماه شهروز حیدری از کشورمان در کلاس BC۱ در مرحله یکچهارم نهایی مقابل حریف تایلندی (صدرنشین گروه A) با نتیجه ٨ بر ٢ به پیروزی رسید و راهی نیمهنهایی شد.
او در مرحله نیمهنهایی باید به مصاف نماینده عربستان سعودی برود.
حیدری در گروه C با تیمهای قزاقستان و ژاپن هم گروه بود. او پیشتر مقابل ژاپن (٩ بر صفر) و قزاقستان (٦ بر ٣) به پیروزی رسیده بود.