به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی با بیان اینکه دریافت پول بابت شب خوابی در اتوبوس غیرقانونی است، تصریح کرد: خبری چند روز قبل در رسانه‌ها منتشر شد و حکایت از آن داشت که برخی از اتوبوس‌های شهری با دریافت ۲۵ هزار تومان به کارتن خواب‌ها و بی خانمان‌ها و بی سرپناه‌ها اجازه می‌دهند تا یک شب را در خودروی آنها به صبح برسانند.

وی افزود: ما در سطح شهر تعدادی اتوبوس برای شب‌های سرد سال داریم که در نقاط مختلف شهر توقف می‌کنند و کارتن خواب‌ها و معتادانی که تمایل به رفتن به گرمخانه‌ها ندارند، می‌توانند در این اتوبوس‌ها شب را به صبح برسانند.

زاکانی با ذکر اینکه شب خوابی در این اتوبوس‌ها رایگان است، تاکید کرد: اولا فقط این اتوبوس‌های مشخص و خاص می‌توانند پذیرای شبانه کارتن خواب‌ها باشند و هیچ اتوبوس دیگری حق چنین کاری را ندارد. ثانیا هر گونه دریافت پول برای این منظور کاملا غیرقانونی است و با آن برخورد می‌شود.