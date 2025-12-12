به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از تاس، کایا کالاس در جریان سخنرانی خود در نشست کارکنان سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) اذعان داشت که رسوایی و افشای پرونده فساد مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیپلمات‌ها و دستگاه دیپلماسی قاره سبز را شوکه کرده است.

تحقیقات فساد در اتحادیه اروپا به دنبال حمله پلیس به قلب اتحادیه اروپا و بازداشت دو ستون تشکیلات سیاست خارجی این اتحادیه، فدریکا موگرینی، دیپلمات سابق اتحادیه اروپا و استفانو سانینو از اعضای کمیسیون اروپا کلید خورد؛ تحقیقاتی که اولین بار گزارش آن را تارنمای اروپایی یورواکتیو منتشر کرد و برای بسیاری یک رویداد تکان دهنده بود.

هر چند که موگرینی بعد از بازداشت آزاد شد و بعد از آن از سمت خود به عنوان ریاست کالج اروپا استعفا کرد، تحقیقات درباره آنچه به زعم دادستان‌های اروپایی تبانی وی قلمداد می‌شود و اتهام سانینو در مناقصه و فساد مالی مربوط به پروژه آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپا، همچنان ادامه دارد.

سرویس خارجی اتحادیه اروپا مسئولیت تامین مالی این طرح را برعهده داشت و تعارض در منافع و نقض محرمانگی در روند واگذاری قراردادها، سوء استفاده از موقعیت مقامات برای هدایت قرارداد‌ها به افراد و نهاد‌های خاص از جمله اتهامات مورد بررسی هستند.

پلیس بلژیک ۱۱ آذر با یورش به چند ساختمان مرتبط با اتحادیه اروپا، سه نفر از جمله موگرینی و سانینو را بازداشت و دفاتر «سرویس اقدام خارجی اروپا»، «کالج اروپا» و چند منزل شخصی را به ظن فساد در روند ایجاد یک آکادمی آموزشی برای دیپلمات‌ها بازرسی کرد.

سانینو، عالی‌ترین مقام اداری سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در زمان ریاست موگرینی بود و اکنون مدیرکل بخش خاورمیانه، شمال آفریقا و خلیج فارس در کمیسیون اروپاست.