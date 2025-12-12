پخش زنده
فرماندار شهرستان مهریز: مهمترین اولویت ما در شهرستان، موضوعات سلامت و بهداشت و پیگیری آن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عسکرزاده در مراسم معارفه مسئولان جدید بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مهریزبا تأکید بر اهمیت حوزه سلامت گفت: مهمترین اولویت ما در شهرستان، سلامت و بهداشت است.
وی افزود: بیمارستان فاطمه الزهرا با ظرفیتهای موجود و نزدیکی به مرکز استان میتواند پذیرای بیماران از سراسر استان و حتی استانهای جنوبی کشور باشد.
عسکر زاه ادامه داد: با همکاری خیرین و تکمیل فازهای جدید بیمارستان، تلاش میکنیم خدمات بهینهتری ارائه کنیم و با ایجاد دانشکده پرستاری، مهریز را به یکی از قطبهای پزشکی استان تبدیل کنیم.
فرماندار مهریز ابراز امیدواری کرد که اقدامات انجامشده و برنامههای آتی، منشأ خیر و رفاه برای مردم شهرستان باشد.
در این مراسم، دکتر محمود فلاحتی به عنوان سرپرست و سید رسول محسنزاده به عنوان مدیر بیمارستان معرفی و منصوب شدند. این انتصاب با هدف ارتقای خدمات درمانی و بهبود روند مدیریت بیمارستان انجام شد.