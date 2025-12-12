به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وقوع دما‌های صفر و زیر صفر از روز شنبه تا اواسط هفته آینده در برخی از نقاط استان به ویژه مناطق و ارتفاعات شرقی و شمال شرقی مورد انتظار است.

محمد سبزه‌زاری افزود: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز در ارتفاعات و مناطق شمالی، شمال شرقی و جنوب شرقی استان احتمال رگبار و رعدوبرق، وزش باد و احتمال ریزش تگرگ وجود دارد.

او ادامه داد: طی روز‌های شنبه و یکشنبه نیز احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای به ویژه در ارتفاعات استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط هفته آینده نیز وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و جاده‌های مواصلاتی استان مورد انتظار است.