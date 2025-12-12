صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل «یونیسف» با اشاره به وقوع طوفان و بارش باران‌های سیل آسا در نوار غزه هشدار داد: جان بیش از ۸۰۰ هزار نفر در نوار غزه در معرض خطر است که نیمی از آنها کودک هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از شبکه الجزیره، یونیسف امروز (جمعه) درباره وضع نوار غزه اعلام کرد: بیش از ۸۰۰ هزار نفر که نیمی از آنها کودک هستند، در معرض خطر بارش‌ها قرار دارند.

یونیسف با انتقاد از عملکرد جهان در قبال نوار غزه افزود: جامعه بین‌المللی شکست خورده است و ما کودکان غزه را که همچنان در طول زمستان به دلایل قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند، ناامید کرده‌ایم.

براساس اعلام این صندوق، از زمان اجرای آتش‌بس در نوار غزه، ۸۲ کودک جان باخته‌اند که تکان‌دهنده است و باید متوقف شود.

فروریختن ۱۳ ساختمان و جان باختن ۱۲ نفر

ستاد اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه امروز اعلام کرد: ۱۳ ساختمان نیمه‌خراب در ساعات‌های اخیر در پی بارندگی و سیل در سراسر نوار غزه فرو ریخت و ۲۷ هزار دچار آب گرفتگی شدید شده و یا چادر از جا کنده شده است.

این ستاد افزود: از زمان شروع طوفان، بیش از ۴۳۰۰ تماس کمک اضطراری از استان‌های مختلف نوار غزه دریافت کرده‌ایم و بیش از ۲۵۰ هزار آواره تحت تأثیر باران، سیل و رانش زمین قرار گرفته‌اند.

سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که وقوع طوفان «بایرون» اوضاع فاجعه بار نوار غزه را بدتر کرده و چادر‌های آوارگان فلسطینی براثر شدت بارش‌ها غرق در سیلاب شده است.

«فیلیپ لازارینی» کمیسر کل آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) امروز نگرانی خود را از وضع فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه در نتیجه وقوع طوفان بایرون ابراز و تصریح کرد: فلسطینی‌های ساکن نوار غزه که همه چیز خود را از دست داده‌اند، با موج جدیدی از رنج رو‌به‌رو هستند.

از سپیده دم روز گذشته (پنجشنبه)، یک سامانه جوی نوار غزه را درنوردیده و پس از بارش شدید باران، هزاران چادر آوارگان در نقاط مختلف نوار غزه دچار آبگرفتگی شده است و پیش‌بینی می‌شود که این هوای طوفانی تا عصر فردا ادامه داشته باشد.