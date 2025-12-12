پخش زنده
نماینده وزن منهای ۴۷ کیلوگرم پاراتکواندو بانوان کشورمان با برتری مقابل حریفان به پیکار پایانی بازیهای پاراآسیایی دبی راه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۵ دبی از امروز (جمعه ۲۱ آذر) به مدت دو روز پیگیری میشود.
در روز نخست مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفتند.
در وزن ۴۷- کیلوگرم دختران که ۸ پاراتکواندوکار حضور دارند، زهرا سلطانی در مرحله نیمه نهایی مقابل «تامانگ» از نپال به میدان رفت.
در این مبارزه زهرا سلطانی در دو راند پیاپی از سد حریف خود گذشت و راهی فینال شد. این پاراتکواندوکار در مرحله یک چهارم نهایی نیز حریفی از اندونزی را شکست داده بود.
او باید برای کسب نشان طلا به مصاف برنده دیدار ورزشکاران چین و ازبکستان برود.