معاون تولید شرکت ملی صنایع مس گفت:فاز دوم طرحها تا پایان سال ۱۴۰۶ وارد مرحله راهاندازی وحدود ۷۰۰ نفر اشتغال زایی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران دربازدید از مجتمع مس شهربابک وضعیت عملیات و پروژههای در دست اجرا را مثبت ارزیابی کرد و گفت:
در این سفر بررسی دقیقی از روند فعالیت مجتمعها و پیشرفت پروژههای اولویتدار انجام شد و خوشبختانه مجتمع شهربابک در وضعیت مناسبی قرار دارد.
فیض اردکانی با اشاره به تغییرات جدید در شیوه مدیریت پروژهها افزود:با اصلاح ساختار کنترل پروژه کاهش بروکراسی و تمرکز بر طرحهای اولویتدار و رفع بخشی از موانع اداری انتظار داریم سرعت اجرای پروژهها در ماههای آینده افزایش یابد و نتایج آن موجب رضایت مردم منطقه شود.
محمودی معاون تولید شرکت ملی صنایع مس هم در حاشیه این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای توسعهای مجتمع میدوک ارائه کرد و گفت:مهمترین محور فعالیتها تکمیل فاز دو و سه میدوک است بر اساس برنامهریزی انجام شده فاز دو تا پایان سال ۱۴۰۶ وارد مرحله راهاندازی میشود و در نیمه دوم همین سال بهرهبرداری آزمایشی آن آغاز خواهد شد.
همچنین بهرهبرداری کامل فاز دو در سال ۱۴۰۷ پیشبینی شده و فاز سه نیز تا پایان سال ۱۴۰۷ به مرحله پیشراهاندازی خواهد رسید.
به گفته محمودی هر یک از این واحدهای تولیدی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند و با توسعه معدن و پشتیبانی از خطوط تولید مجموع اشتغالزایی این طرحها بین ۴ تا ۵ هزار نفر برای منطقه برآورد میشود.