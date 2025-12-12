به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران دربازدید از مجتمع مس شهربابک وضعیت عملیات و پروژه‌های در دست اجرا را مثبت ارزیابی کرد و گفت:

در این سفر بررسی دقیقی از روند فعالیت مجتمع‌ها و پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار انجام شد و خوشبختانه مجتمع شهربابک در وضعیت مناسبی قرار دارد.

فیض اردکانی با اشاره به تغییرات جدید در شیوه مدیریت پروژه‌ها افزود:با اصلاح ساختار کنترل پروژه کاهش بروکراسی و تمرکز بر طرح‌های اولویت‌دار و رفع بخشی از موانع اداری انتظار داریم سرعت اجرای پروژه‌ها در ماه‌های آینده افزایش یابد و نتایج آن موجب رضایت مردم منطقه شود.

محمودی معاون تولید شرکت ملی صنایع مس هم در حاشیه این بازدید، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های توسعه‌ای مجتمع میدوک ارائه کرد و گفت:مهم‌ترین محور فعالیت‌ها تکمیل فاز دو و سه میدوک است بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده فاز دو تا پایان سال ۱۴۰۶ وارد مرحله راه‌اندازی می‌شود و در نیمه دوم همین سال بهره‌برداری آزمایشی آن آغاز خواهد شد.

همچنین بهره‌برداری کامل فاز دو در سال ۱۴۰۷ پیش‌بینی شده و فاز سه نیز تا پایان سال ۱۴۰۷ به مرحله پیش‌راه‌اندازی خواهد رسید.

به گفته محمودی هر یک از این واحد‌های تولیدی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند و با توسعه معدن و پشتیبانی از خطوط تولید مجموع اشتغال‌زایی این طرح‌ها بین ۴ تا ۵ هزار نفر برای منطقه برآورد می‌شود.