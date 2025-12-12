به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در خطبه‌های نماز جمعه با هشدار نسبت به جریان‌سازی رسانه‌ای دشمن علیه هویت زن مسلمان ایرانی، اعلام کرد: هدف اصلی این جریان، کم‌رنگ‌کردن نقش مادری و تضعیف جایگاه زن در فرهنگ اسلامی است.

آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی تأکید کرد:مدیریت فکری جامعه زنان نباید تحت تأثیر تولیدات رسانه‌های معاند قرار گیرد.

امام جمعه همدان نقش بانوان صدر اسلام را در رویداد‌های سرنوشت‌ساز بسیار مهم توصیف کرد و حضور حضرت زهرا (س) در جنگ احد را نمونه‌ای روشن از اثرگذاری زنان در بزنگاه‌های حساس دانست.

نماینده ولی‌فقیه با اشاره به ایام میلاد حضرت زهرا (س)، تأکید کرد: امروز هجمه رسانه‌ای بیگانگان با هدف تخریب ارزش‌های مربوط به خانواده، مادر و هویت زن ایرانی شدت یافته است.

وی با انتقاد از تبلیغات گسترده در موضوع بی‌حجابی و سبک زندگی غیرایرانی افزود: این جریان که از سوی دشمن نشآت گرفته است هیچ برنامه‌ای برای حمایت واقعی از زنان و تحکیم خانواده ارائه نمی‌دهد و تنها به ترویج الگو‌های غلط می‌پردازد.

آیت‌الله شعبانی استقلال فکری زنان ایرانی را ضرورتی مهم دانست و تمدن غرب را فاقد رویکرد سازنده نسبت به زن خواند و گفت: این تمدن، زن را بیشتر به کالای اقتصادی و نمایشی تبدیل کرده است.

وی از مدیران فرهنگی و مسئولان اجرایی کشور خواست مراقب باشند اظهارنظر‌های آنان هویت دینی و اجتماعی زنان را تضعیف نکند.

امام جمعه تأکید کرد مدیران باید در کنار بیان مشکلات، راه‌حل‌های عملی برای رفع مسائل جدی مانند مسکن، گرانی و معیشت مردم ارائه دهند.

آیت‌الله شعبانی با یادآوری تأکیدات رهبر انقلاب درباره جنگ رسانه‌ای گفت امروز میدان اصلی نبرد در ذهن و ادراک مردم شکل می‌گیرد و فعالان فرهنگی، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها باید برای مقابله با این جنگ برنامه‌مند عمل کنند تا دشمن نتواند بنیان‌های فکری جامعه را هدف قرار دهد.

او در پایان با دعا برای بهبود وضعیت جوانان و رفع مشکلات مردم مانند گرانی و تورم، خواستار توجه جدی مسئولان به مطالبه‌های نخبگان دانشگاهی درباره وضعیت دانشگاه‌های اقماری استان شد.