برای اولینبار در کشور؛
تولید انبوه واکسن آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در مؤسسه رازی
زیرساخت تولید واکسن آنفلوانزای فوقحاد پرندگان تکمیل شده و این واکسن، برای نخستینبار در کشور تولید انبوه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مدیر حوزه ریاست و مشاور رئیس مؤسسه رازی اعلام کرد: زیرساخت تولید واکسن آنفلوانزای فوقحاد پرندگان تکمیل شده و این واکسن، برای نخستینبار در کشور تولید انبوه خواهد شد.
مرتضی اکبریان گفت: در آخرین سفر هیئترئیسه به موسسه رازی شعبه شمالغرب کشور، اقدامات پایانی برای راهاندازی این خط تولید انجام شد و امید است، در آینده نزدیک تولید این واکسن آغاز شود.
به گفته اکبریان این واکسن با هدف حمایت از مزارع طیور کشور در برابر بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان تولید خواهد شد.
اکبریان با اشاره به نیاز کشورهای منطقه گفت: رویکرد مؤسسه رازی در حوزه آنفلوانزا، صادراتمحور است. شعبه شیراز به دلیل برخورداری از گواهینامه GMP و فعالیت در حوزه واکسنهای ویروسی، بهترین گزینه برای صادرات واکسنهای جدید محسوب میشود، بسیاری از کشورهای خریدار واکسن، بهطور مشخص خواستار این گواهی هستند.
اکبریان ادامه داد: در حوزه نیوکاسل، اکنون واکسن مبتنی بر سویه V۴ تولید میشود. همچنین برنامهریزی شده که سویه G۷ نیز به واکسن دوگانه نیوکاسل–آنفلوانزا اضافه شود.
به گفته وی، بهروزرسانی سویهها میتواند هم فروش داخلی را افزایش دهد و هم ظرفیت صادرات را بالا ببرد.