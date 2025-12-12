به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از فیفا، در رده‌بندی که مربوط به ماه دسامبر است، تیم ملی ایران بدون تغییر همچنان در رده پنجم جهان قرار دارد. همچنین تیم ملی کشورمان در رده‌بندی بهترین تیم‌های آسیایی در رده نخست است.

رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان به این شرح است:

۱- برزیل ۱۶۷۴.۰۴ امتیاز

۲- پرتغال ۱۵۳۶.۱۷

۳- اسپانیا ۱۵۲۹.۶۷

۴- آرژانتین ۱۵۱۵.۷۵

۵- ایران ۱۴۸۴.۲۳

۶- مغرب ۱۴۸۱.۲۶

۷- روسیه ۱۴۳۵.۷۷

۸- اوکراین ۱۴۱۵.۸۱ (یک رده صعود)

۹- قزاقستان ۱۴۰۰.۶۰ (یک رده نزول)

۱۰- فرانسه ۱۳۵۷.۵۰

رده‌بندی ۷ تیم برتر آسیا:

۱- ایران ۱۴۸۴.۲۳ امتیاز رده جهانی: پنجم

۲- تایلند ۱۳۱۹.۳۳ یازدهم

۳- ژاپن ۱۲۸۲.۴۷ سیزدهم

۴- ویتنام ۱۲۰۱.۰۳ (۶ رده صعود) بیستم

۵- ازبکستان ۱۱۹۵.۲۱ (۳ رده صعود) بیست و دوم

۶-اندونزی ۱۱۹۰.۹۷ (یک رده نزول) بیست و چهارم

۷- افغانستان ۱۱۵۶.۴۶ (۵ رده صعود) بیست هشتم