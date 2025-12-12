به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه، در این جلسه، آخرین وضعیت جوی و پیامد‌های بارش برف و کولاک در مناطق مختلف شهرستان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار فیروزکوه با تأکید بر آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، اعلام کرد که تمام مرخصی‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی تا اطلاع ثانوی لغو شده و نیروها در حالت آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

همچنین طبق گزارش ستاد، محور زرمان به لاسم و هراز به دلیل شدت بارش برف تا اطلاع ثانوی مسدود می‌باشد و به دلایل خطرات احتمالی هیچ ترددی از محور فوق انجام نخواهد شد.

ابوالفضل زمانی نژاد با اشاره به ضرورت هماهنگی و اقدام سریع دستگاه‌ها، خواستار مدیریت دقیق وضعیت، رصد مستمر شرایط، اطلاع‌رسانی به‌ موقع به شهروندان و آمادگی برای پاسخگویی به هرگونه حادثه احتمالی شد.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان تأکید کرد: شهروندان تا حد امکان از ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و اخبار رسمی را از کانال‌های معتبر پیگیری کنند.