به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی از امروز (۲۱ آذر) برگزار می شود.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

در وزن ۶۳- کیلوگرم پسران که ۶ پاراتکواندوکار حضور دارند، امیرحسین علیزاده پس از استراحت در دور اول، در نیمه نهایی به مصاف «پان» از چین رفت.

در پایان این مبارزه امیرحسین علیزاده موفق شد با پیروزی در دو راند متوالی نخستین فینالیست پاراتکواندو ایران لقب بگیرد. علیزاده در فینال با برنده دیدار نمایندگان بحرین - ازبکستان رو‌به‌رو خواهد شد.