به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های گلبال بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ به میزبانی شهر دبی کشور عربستان امروز جمعه ۲۱ آذر تیم دختران کشورمان ۴ بر صفر تایلند را مغلوب و صعود خود به بازی پایانی را قطعی کرد.

تیم ایران در نیمه اول این رقابت یک بر صفر حریف خود را شکست داد و در نیمه دوم ۳ بار دیگر دروازه این تیم را بازکرد.

تیم گلبال دختران ایران تا ساعاتی دیگر رقابتی تشریفاتی را برابر فیلیپین برگزار خواهد کرد.

نمایندگان کشورمان فردا بازی پایانی را با برنده رقابت تایلند و کره جنوبی برگزارخواهند کرد.