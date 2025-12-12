پخش زنده
با حضور بیش از بیست زوج شاعر از سراسر کشور، نخستین پیشنشست چهارمین جشنواره بینالمللی شعر حضرت علیاکبر در دانشگاه آزاد یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نخستین پیشنشست چهارمین دوره جشنواره بینالمللی شعر حضرت علیاکبر (ع) با محور ادبیات آیینی، با حضور جمعی از شاعران نامآشنای استان و کشور در دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد.
دبیر تخصصی جشنواره در حاشیه این برنامه با اشاره به حضور بیش از ۲۰ زوج شاعر از نقاط مختلف کشور گفت: این پیشنشست در قالب یک کارگاه دانشافزایی طراحی شده و امروز دومین و آخرین روز برگزاری آن است.
مدیح، با بیان اینکه این نشستها با هدف ارتقای سطح کیفی آثار برگزار میشود، افزود: تلاش ما این است که همچون سه دوره گذشته، آثار پختهتر و ارزشمندتری به دبیرخانه جشنواره برسد تا بتوانیم خدمات ادبی و فرهنگی مؤثری ارائه کنیم.
وی همچنین با اشاره به بینالمللی بودن جشنواره گفت: این رویداد با مجوز رسمی در سطح بینالمللی برگزار میشود و تاکنون آثار متعددی از شاعران کشورهای مختلف به زبانهای عربی، ترکی، اردو و انگلیسی دریافت شده است.
به گفته وی، تاکنون بیش از ۲۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده و مهلت ارسال آثار تا پایان دیماه ادامه دارد.
اختتامیه جشنواره نیز شانزدهم بهمنماه همزمان با اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت علیاکبر برگزار خواهد شد.
دبیر تخصصی جشنواره در پایان از شاعران، ادیبان و فعالان فرهنگی دعوت کرد آثار خود را ارسال کنند و در پیشنشستهای بعدی که بهزودی اعلام خواهد شد، حضور داشته باشند.