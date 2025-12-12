فیلم مستند «جای خالی فرهاد» در دومین روز جشنواره سینماحقیقت با روایت زندگی خانواده شهید سیدرضی موسوی پس از شهادت او، توانست فضای سالن را تحت‌تأثیر قرار دهد و با استقبال گسترده مخاطبان روبه‌رو شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»، فیلم مستند «جای خالی فرهاد» به کارگردانی عطیه زارع آرندی، روز پنجشنبه 20 آذر، در دومین روز از نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت، در پردیس سینمایی ملت اکران شد.

این فیلم درباره خانواده شهید رضی است و زندگی این خانواده پس از شهادت او را روایت می کند.

فریبا موسوی، خواهر شهید سید رضی موسوی درباره روایت فیلم و حال و هوای سالن نمایش و استقبال مردم از این اثر گفت: همان چیزی که در زندگی شهید رضی جاری بود، عینا در فیلم روایت و به نمایش گذاشته شده است. من از اول تا آخر فیلم در حال گریه بودم، چون جای جای آن لحظات را درک می‌کردم و شاهد دلتنگی‌های مادر و بقیه اعضای خانواده بوده‌ام.

خواهر شهید ادامه داد: این فیلم بسیار اثرگذار بود و روایت و ساخت آن تصنعی و ساختگی نبود؛ داستان فیلم دقیقا شبیه به واقعیت ساخته شده و همان خوشحالی و ناراحتی‌هایی که در زندگی ما جاری بوده، به نمایش درآمده بود.

وی درباره استقبال مردم گفت: حسی که من به عنوان یک خواهر شهید داشتم، افراد غریبه‌ای که این فیلم را دیدند هم همین حس را داشتند.

همسر شهید امیدزاده، دوست شهید سیدرضی هم درباره استقبال مردم از فیلم «جای خالی فرهاد» گفت: تاجایی که من دیدم، اقشار مختلفی برای دیدن فیلم آمده بودند، تصور من این بود که فقط جبهه مقاومت به تماشای فیلم بنشینند. سکوتی که در فضای سالن حاکم شده بود، نشان دهنده این بود که این جو و تاثیرگذاری فیلم بر مردم حاکم بوده و به تامل رسیده‌اند.

وی درباره روایت فیلم گفت: از عنوان فیلم متوجه شدم که محورش بر عدم حضور این شهید و خلا بعد از شهادت ایشان است. کارگردانی تا به الان به این جنبه از جبهه مقاومت توجه نکرده بود. فیلم زاویه جدیدی از زندگی خانواده شهدا را که مغفول مانده بود، نشان می‌دهد.

در ادامه، محمدمهدی امیدزاده، پسر شهید امیدزاده درباره فیلم گفت: من از زاویه‌ای که کارگردان به فیلم پرداخته بود، بسیار لذت بردم و تا به الان چنین ژانری را ندیده بودم که کار شود. اینکه به زندگی خانواده‌ای بعد از شهادت پسر آن خانواده بپردازید، خیلی موضوع قابل تامل و جذابی می‌تواند باشد.

وی ادامه داد: من هم تصور می‌کردم که قشر خاصی برای دیدن فیلم بیایند، اما از اقشار مختلفی برای دیدن فیلم آمده بودند و سالن پر شده بود و از فیلم استقبال خوبی کردند. فضای جشنواره خیلی خوب طراحی شده و محصولی که ارائه می‌دهند خوب و مناسب است.