آزمون اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ در زنجان با شرکت یک هزار و ۶۴۹ نفر روز جمعه همزمان با سراسر کشور در دانشگاه زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان در حاشیه برگزاری این آزمون گفت: ۹۵۰ نفر از شرکت کنندگان در این آزمون را بانوان و ۸۹۹ نفر را مردان تشکیل می‌دهند که این تعداد نسبت به سال قبل حدود پنج درصد کاهش دارد.

حسنی افزود: داوطلبانی که حداقل ۷۰ امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده مرحله کتبی جهت طی مراحل بعدی به مرکز وکلا معرفی می‌شود.

وی گفت: بعد از این آزمون و طی مراحل بعدی نیز پذیرفته شدگان به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه استان معرفی خواهند شد.

حسنی افزود: نتایج این آزمون بعد از ۴۰ روز کاری از طریق درگاه اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد.

به گفته وی، تعداد کل داوطلبان در سراسر کشور ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ نفر هستند که از این تعداد ۵۹ هزار و ۵۵۴ نفر را بانوان و ۵۴ هزار و ۹۲۵ نفر را مردان تشکیل می‌دهند و در مجموع ۵۲ درصد خانم و ۴۸ درصد آقا در این آزمون شرکت کرده‌اند.