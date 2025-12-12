مسابقات دوی خیابانی «جایزه بزرگ کشور» به مناسبت هفته فرهنگی خمین و کنگره بزرگداشت شهدای این شهرستان، صبح امروز با حضور ۲۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در مسیری به طول ۱۰ کیلومتر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این رقابت از مقابل امامزاده خدیجه خاتون (س) در روستای حشمتیه آغاز شد و دوندگان پس از پیمودن مسیر روستای ریحان، مقابل بیت تاریخی امام خمینی (ره) به خط پایان رسیدند.

در پایان این رقابت نفس گیر، پوریا اسحاقی‌نژاد از چالوس عنوان نخست را کسب کرد، میعاد گودرزی از بروجرد به مقام دوم رسید و علی ترابی از استان کردستان نیز جایگاه سوم این رقابت را از آن خود کرد.

برگزاری این مسابقه، یکی از برنامه‌های شاخص ورزشی هفته فرهنگی خمین و کنگره شهدای شهرستان بود که با هدف ترویج نشاط اجتماعی و تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار شد.