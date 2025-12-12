پخش زنده
نماینده وزن ۵۲- کیلوگرم دختران کشورمان به نشان برنز بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ از امروز (جمعه ۲۱ آذرماه) به میزبانی شهر دبی کشور امارات به مدت دو روز در حال برگزاریست.
در روز نخست مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفتهاند.
در وزن ۵۲- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور دارند، سحر قنبری در مرحله نیمه نهایی مقابل «ماماراد جابوا» از ازبکستان به میدان رفت.
در پایان این مبارزه سحر قنبری که در دور نخست رزا ابراهیمی از ایران را شکست داده بود، نتوانست از پس حریف ازبکستانی بربیاید و با شکست در دو راند پیاپی به نشان برنز دست پیدا کرد.